3 أفارقة يعتدون على شخصين بالفؤوس ويسرقون 4000 درهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة أشخاص من جنسية دولة إفريقية ومعهم آخرون مجهولون بتهمة الاعتداء على شخصين بالفؤوس، وسرقة 4000 درهم من المجني عليه الأول، وإحداث فيهما إصابات وجروح قطعية، حسب التقارير الطبية المرفقة في ملف القضية. واستعمت المحكمة إلى أقوال المجني عليه الأول فيما تخلف الثاني عن الحضور، حيث قال إن الواقعة حدثت أثناء وجوده في قاعة الطعام التابعة لمكان عمله وهو يتناول وجبة الغداء مع صديق له، مشيراً إلى أن المتهمين الثاني والثالث اللذين مثلا أمام المحكمة وبرفقتهما أربعة آخرون مجهولون جاؤوا إلى المطعم وهم يحملون فؤوساً ويطلبون منه إخراج محفظته وهاتفه وتسليمهما لهم، وعند رفضه لذلك فوجئ بتوجيه ضربة له على ظهره وساعده الأيسر.

وتابع أن المتهم الأول حاول الفصل بين المعتدين والمجني عليه، ما جعله يوافق على إعطائهم المبلغ الذي كان بحوزته وهاتفه المتحرك، مشيراً الى أنهم اعتدوا على المجني عليه الثاني بضربه بالفأس على رأسه، كما اعتدوا على اثنين آخرين لكن إصابتهما كانت بسيطة، لافتاً الى أنه بعد ذلك تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واعترف المتهمون بالاعتداء، وقالوا إنهم لم يقصدوا ذلك، وأن المبلغ الذي سرقوه تم تسليمه لشخص من جنسيتهم بغرض إعادته للمجني عليه، مطالبين بحجز الدعوى للحكم.

وقال المجني عليه الأول للهيئة القضائية إنه يريد التنازل عن حقه الشخصي في القضية، كونهم «أبناء بلده»، وقرّرت المحكمة تكفيل المتهم الأول، وتأجيل القضية إلى 23 ديسمبر الجاري.