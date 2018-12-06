محاكمة خادمة هاجمت مخدومها بسكين

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة خادمة (آسيوية - 31 عاماً)، بتهمة تهديد مخدومها ووالدة زوجته وطفله الصغير بسكين، كما هددت بطعن نفسها إذا لم يقم بتسليمها جواز سفرها، وتسببت في إصابة والدة زوجة صاحب المنزل، حين حاولت إنقاذ الطفل من الخادمة الغاضبة.

وقال المجني عليه (رجل أعمال آسيوي)، إنه كان في منزله مساء يوم 13 من أكتوبر الماضي، برفقة زوجته وأمها وابنه (خمس سنوات) حين حضرت المتهمة غاضبة وأخذت تصرخ طالبة جواز سفرها، فحاول تهدئتها، لكنها كانت منفعلة جداً، وتوجهت سريعاً إلى المطبخ وتناولت سكيناً ووضعته على بطنها، مهددة بقتل نفسها أو قتل أحد أفراد العائلة، ثم ركضت تجاه الطفل ووجهت السكين إليه، لكن تصدت لها حماة رجل الأعمال وأمسكت السكين، ما أدى إلى إصابتها بجرح في يدها اليمنى.