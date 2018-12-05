خادمة غاضبة تهاجم مخدومها وأسرته بسكين

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خادمة أسيوية تبلغ من العمر 31 عاماً بتهمة تهديد مخدومها ووالدة زوجته وطفله الصغير بسكين، كما هددت بطعن نفسها إذا لم يقم بتسليمها جواز سفرها، وتسببت في إصابة والدة زوجة صاحب المنزل حين حاولت إنقاذ طفله من الخادمة الغاضبة.

وقال المجني عليه رجل أعمال أسيوي أنه كان في منزله مساء يوم 13 أكتوبر الماضي برفقة زوجته ووالدتها وابنه 5سنوات حين حضرت المتهمة غاضبة وأخذت تصرخ طالبة جواز سفرها، فحاول تهدئتها لكنها كانت منفعلة جداً وتوجهت سريعاً إلى المطبخ وتناولت سكينا ووضعته على بطنها، مهددة بقتل نفسها أو قتل أحد أفراد العائلة، ثم ركضت تجاه الطفل ووجهت السكين إليه لكن تصدت لها حماته وأمسكت السكين ما أدى إلى إصابتها بجرح في يدها اليمنى.