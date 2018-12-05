محاكمة خليجي يقود مركبة برخصة شقيقه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، قضية شاب خليجي متهم باستعمال رخصة قيادة شقيقه، للحكم في 31 من ديسمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقديم المتهم رخصة القيادة الخاصة بشقيقه إلى رجل الشرطة عند إيقافه أثناء قيادته مركبة، فيما أكد المتهم خلال الجلسة أن الواقعة حدثت بالخطأ، وأنه تدارك الأمر سريعاً، عندما سأله الشرطي عما إذا كانت هذه الرخصة تخصّه، فوضح له الخطأ وأبرز له هويته الشخصية، للتأكيد على الخطأ غير المقصود.

وأفاد في رده على سؤال لهيئة المحكمة حول امتلاكه رخصة قيادة سارية المفعول خلال الواقعة، أجاب بأن رخصته الشخصية كانت سارية المفعول، لكنه لم يكن يحملها وقت الواقعة، حيث إنه كان يقود سيارة شقيقه.

فيما أفاد دفاع المتهم خلال الجلسة، بأن الواقعة حدثت سهواً، ولم تكن مقصودة، خصوصاً أنها تمت في الساعة السادسة والنصف صباحاً، مشيراً إلى أن الخطأ متوقع، خصوصاً في مثل هذا التوقيت المبكر.