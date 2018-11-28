محاكمة "عربي" ضُبط بـ نصف كيلو "حشيش" اثناء دخوله للدولة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، قضية رجل عربي متهم بإدخال نحو نصف كيلو " 482 جراما" من مخدر الحشيش إلى الدولة، وحيازة عدد من المؤثرات العقلية بقصد التعاطي.

وأفاد المتهم خلال الجلسة أن صديقه أوقعه في ورطة الحشيش، مشيراً إلى أن الحقيبة التي تم ضبط مادة الحشيش المخدر فيها بأحد مطارات الدولة تعود له، إلا أن صديقه رتب له الحقيبة قبل السفر، متهما إياه بدس المواد المخدرة، وأنه لم يقم قبل سفره إلى الدولة بتفتيش الحقيبة، معتمدا على صديقه الذي وثق به نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربطه به.

وأقر المتهم بتعاطي المادة المخدرة في موطنه الأصلي، وبتعاطي المؤثرات العقلية بقصد العلاج، وقدم إلى المحكمة ورقة من طبيب في موطنه تثبت حاجته إلى تعاطي هذه المواد.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى 12 من ديسمبر المقبل لعرض المتهم على الطب الشرعي، والحصول على ما يفيد حول حالته الصحية ومدى حاجته إلى تعاطي المؤثرات العقلية محل التهمة المسندة إليه.