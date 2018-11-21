متهم بحيازة مخدرات «يفقد ذاكرته»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة استئناف في أبوظبي، أمس، قضية شاب خليجي متهم بحيازة مواد مخدرة للحكم، في جلسة 26 من نوفمبر الجاري، وتسلمت هيئة المحكمة، خلال الجلسة، تقارير طبية تفيد بأن المتهم يعاني مرض «فقدان الذاكرة المؤقت»، ما يجعله عاجزاً عن تذكر سبب تنفيذ بعض الأعمال أو الممارسات اليومية.

وعزت محامية المتهم مرض موكلها إلى تعرضه لحادث مروري بليغ عام 2008، أسفر عن إصاباته بإصابات مختلفة في منطقة الرأس، ونتج عنها إجراء ثلاث عمليات جراحية لاستئصال أجزاء تالفة من المخ، فيما تم استبدال أجزاء أخرى من العظم بمادة التيتانيوم، وإسمنت العظام.

وحول اعترافات المتهم في محاضر الشرطة بأنه حاز المواد المخدرة، قالت المحامية إن موكلها يعاني «فقدان الذاكرة المؤقت»، حيث إنه في حال عبور الشارع متوجهاً إلى أحد المواقع أو المحال التجارية، فإنه خلال تلك الفترة الزمنية البسيطة يفقد الذاكرة، فيصبح لا يتذكر سبب عبوره الطريق، فكيف له أن يتذكر واقعة تم التحقيق فيها معه بعد مرور نحو 48 ساعة، متمسكة ببطلان اعترافاته في محاضر الشرطة وجمع الاستدلالات.

وقدمت المحامية مذكرة شاملة بدفاعها، التمست في ختامها الحكم ببراءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه، كونه لا يدرك، وإلغاء حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة أول درجة، واحتياطياً إحالة موكلها إلى الطب الشرعي لبيان حالته ومدى تأثيرها في الذاكرة.