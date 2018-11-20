اتهام آسيوي بتزوير 5 تأشيرات عمل مقابل 33 ألف درهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة جنايات في الشارقة، محاكمة آسيوي متهم بتزوير خمس تأشيرات عمل، وتمكنه من الاستيلاء على 33 ألف درهم بطرق احتيالية، من المجني عليه نظير إصدار التأشيرات المطلوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق المجني عليه مع المتهم لاستخراج تأشيرات عمل لعدد من العمال مقابل مبلغ مالي، وتسلم المتهم مبلغ 33 ألف درهم، بحضور صاحب العمل وزملاء في الشركة، وبعد فترة أحضر له صوراً لخمس تأشيرات، وتوجه المجني عليه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة ليكتشف أن التأشيرات مزورة، وأنه تعرض لعملية احتيال.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها وتراجع عن اعترافاته في محاضر التحقيقات، وقال إنه تسلم 8800 درهم كوسيط لإنجاز التأشيرات ولم يقم بعملية الاحتيال والتزوير.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود في القضية صاحب الشركة وزميل له في العمل، حيث قال صاحب الشركة إن المشتكي يعمل لديه وسلم المبلغ المالي للمتهم في مكتبه أثناء الدوام الرسمي في الشركة، فيما أكد الشاهد الثاني أنه شهد عملية تسليم المبلغ للمتهم أيضاً.

وحجزت المحكمة القضية إلى جلسة 19 من ديسمبر المقبل لإصدار الحكم.