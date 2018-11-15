الحبس عاماً لطيار «مسافر» أثار فوضى واعتدى على مضيفة

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات، في دبي، بالحبس عاماً بحق طيار خليجي يبلغ من العمر 27 عاماً، أثار الفوضى في أرجاء طائرة تابعة لشركة طيران معروفة، أثناء رحلة جوية، وتلفظ بعبارات خادشة وهدد الرحلة، وضرب مضيفة جوية ما أدى إلى إسقاطها أرضاً وهددها بالقتل وملاحقتها إلى منزلها، إذا لم تفك القيد الذي وضع في يده، نتيجة الفوضى التي أثارها على متن الطائرة.

وقالت مديرة خدمات المطار، في تحقيقات النيابة، إنها تلقت بلاغاً من الطائرة القادمة من مدريد، والتابعة لإحدى شركات الطيران، عن اعتداء شخص على أفراد الطاقم، وإتلاف منقولات مالية في الطائرة، فأبلغت الشرطة عند بوابة القدوم، وكان المتهم تم تقييده واصطحابه مباشرة إلى مركز الشرطة.

وذكرت مضيفة طيران، على متن الرحلة، أن المتهم كان في حالة غير طبيعية قبل الدخول إلى الطائرة، وسأل عما إذا كان مسموحاً له بالتدخين على متن الطائرة، فأجابته بالنفي، فأخبرها بأنه طيار ويعلم ذلك، فحذرت المضيفة طاقم الطائرة منه.

وبعد الإقلاع بدأ المتهم في إثارة الفوضى، إذ قام بنداء المضيفة ذاتها، فحضر مضيف آخر، فقال له بالإنجليزية: «اخرس هذا ليس من شأنك»، فطلبت المضيفة تركها تتعامل معه بهدف احتواء الموقف، وقالت له «هذه العبارات غير مسموح بها على متن الطائرة»، ثم فوجئت به يركض تجاه المطبخ، ويأخذ علبتي خمور ويشربهما فحضرت له وأبلغته بأنه ممنوع تعاطي الكحوليات دون موافقة طاقم الطائرة، فبدأ في الصراخ قائلاً إن الكرسي لا يرجع إلى الوراء، فطلبت منه خفض صوته، فسب المرأة التي تجلس خلفه، بدعوى أنها لا تمنحه مساحة كافية، فأخبرته مجدداً أن هذه العبارات غير مسموح بها.

وأضافت الشاهدة أن المتهم توجه إلى الحمام، وكان بداخله امرأة فطرق الباب بعنف وخرجت المرأة وكانت في حالة خوف شديد، فدخل إلى الحمام وعند خروجه سرق علبتي خمور، ثم عاد إلى مكانه وخلال دقائق وقف على المقعد وبدأ بسب أحد المسافرين، فجاءت إليه المضيفة وحذرته فخلع حذاءه وحاول رميه عليها لكنها منعته فضربها على صدرها ورماها على الأرض، فقامت مباشرة بثني ذراعه، وتقييده بمساعدة أحد المسافرين وأجلسته على الكرسي، فهدد بإلحاق أذى بالطائرة، وكان يحاول إيذاء نفسه بفك القيد ويصرخ على المسافرين حتى لا ينظروا إليه، ويسب أفراد الطاقم.

وقال للمضيفة «لدي صديقة في شركة الطيران التي تعملين بها، وسوف ألاحقك وأقتلك»، وظل يصرخ على المسافرين ويروعهم، وقبل وصولهم ضرب رأسه على تلفاز الطائرة، مردداً بأنه سيبلغ الشرطة بأنهم اعتدوا عليه.

فيما طالب محامي المتهم ببراءته، مشيراً في مذكرة قدمت إلى محكمة الجنايات بالجلسة الثانية في القضية، إلى انتفاء القصد الجنائي للمتهم وتعرضه لظروف استفزته للتصرف بهذه الطريقة، وطالب الدفاع على سبيل الاحتياط باستعمل الرأفة معه، حرصاً على مستقبله وحداثة سنة وظروفه العائلية الأسرية باعتباره الابن الوحيد لأمه، كما طالب بتفريغ تسجيلات كاميرات الطائرة.