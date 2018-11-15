السجن 3 سنوات لشاب حاول اغتصاب شقيقة زوجته

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات بحق موظف (29 عاماً) يحمل جنسية دولة خليجية، بعد إدانته بارتكاب جناية الشروع في اغتصاب شقيقة زوجته، حيث تسلل ليلاً إلى منزلها ثم إلى غرفتها عبر النافذة، واعتدى عليها، إلا أنها تمكنت من مقاومته والهروب إلى الحمام وإغلاق الباب على نفسها، ثم اتصلت بزوجها وأخبرته، وأبلغت شرطة دبي التي ضبطته وأحالته إلى النيابة العامة، وأنكر المتهم ارتكاب الجريمة أمام محكمة الجنايات، ملتمساً البراءة.

وقالت المجني عليها (29 عاماً) في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، إن الواقعة حدثت في الساعة 3:55 حين كانت نائمة في غرفتها، وتسلل المتهم إلى منزلها ثم دخل الغرفة، وتحدث معها في البداية عن خلافات بينها وبين شقيقتها، ومن ثم أمسك يدها بقوة وكمم فمها وحاول اغتصابها، فركلته وتمكنت من الإفلات والهروب إلى دورة المياه، وظلت هناك، وحين خرجت اكتشفت أن المتهم لاذ بالفرار.

وذكر زوج المجني عليها أنه كان خارج الدولة، وتلقى اتصالاً من زوجته وأخبرته أن المتهم تسلل إلى غرفة نومها من خلال النافذة وحاول اغتصابها، فطلب منها إبلاغ الشرطة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه تسوّر جدار منزل المجني عليها، ومن ثم دخل غرفة نومها من خلال النافذة، لكنه أنكر قيامه بذلك أمام المحكمة.

فيما كشف تقرير الطب الشرعي، بعد فحص المجني عليها، أنها أصيبت برضوض نتيجة اصطدامها بحافة خادشة، يمكن أن تحدث نتيجة خدش بالأيدي، ولايزال بإمكان المتهم الاستئناف ضد الحكم خلال 15 يوماً.