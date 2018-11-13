أب يهدد إبنته بالقتل والسجن والتشريد لتغيير شهادتها أمام المحكمة

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة أب عربي في قضية تهديد مرتبطة بقضية أخرى لابنته التي تعرضت للتعذيب من قبل أمها وثلاثة من أبنائها، إذ وجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية تهديد ابنة أخرى بالقتل والسجن والترحيل عن الدولة، وقطع المصروف عنها حتى تشهد زوراً ضد شقيقتها المجني عليها في القضية الأولى.

وقالت المجني عليها، 29 عاماً، في تحقيقات النيابة العامة، إنها تتعرض منذ شهر يناير الماضي لتهديدات بالقتل والسجن والترحيل عن الدولة وقطع المصروف من قبل والدها في حال لم تشهد زوراً ضد شقيقتها في القضية الأخرى، لافتة إلى أنه هدد كذلك شقيقتها الصغرى وتلك المجني عليها في قضية الاعتداء.

وأفادت الشقيقة الصغرى بأن والدها دأب على ترديد عبارة "أنه سوف ينتقم من الشقيقات الثلاث بسبب الملايين الثلاثة التي خسرها في قضية ابنته التي تعرضت للتعذيب والاعتداء وانتهت بحبس ابنه، وسوف يقوم بترحيلهن، وأنهن سوف يمتن جوعاً"، كما هدد شقيقة المجني عليها بالقتل.