حبس خليجي 5 سنوات وشريكته 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أيدت محكمة التمييز في دائرة محاكم رأس الخيمة، الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنايات بمعاقبة متهم خليجي بالسجن خمس سنوات وغرامة 20 ألف درهم عن تهمة تسهيل تعاطي شريكته المتهمة الثانية في القضية مواد مخدرة، وبالسجن ستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح وذخائر، كما أيدت معاقبة المتهمة الثانية بالسجن ستة أشهر عن تهمة تعاطي مواد مخدرة وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

ورفع طليق المتهمة أمام محكمة الأحوال الشخصية دعوى بإسقاط حضانة ابنته من المدعى عليها وإثبات حضانتها له، وإسقاط نفقة ابنته الثانية وأجر الحضانة، وإسقاط التزام المدعى بمسكن الحضانة وتوفير الخادمة، وذلك بعدما تم القبض على طليقته بصحبة شخص بتهمة تعاطي المخدرات، وإدانتها من قبل محكمة أول درجة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم سهل للمتهمة تعاطي المواد المخدرة، وحاز بقصد التعاطي المواد المخدرة، كما اقتنى من دون رخصة سلاحاً نارياً وذخيرة، وقاد مركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

وأشارت لائحة اتهام النيابة العامة إلى أن المتهمة تعاطت مواد مخدرة، ومؤثرات عقلية، وحازت بقصد التعاطي هيروين ومورفين، ومؤثراً عقلياً «ميثافيتامين».

واعترف المتهم أمام المحكمة بأنه مدمن وتعرف إلى المتهمة وكانا يلتقيان سوياً للتعاطي، كما اعترف بأنه كان يحضر لها المخدرات ويساعدها على التعاطي بحقنها بالمخدرات، لأنها لا تجيد حقن نفسها.

كما اعترف بأنه يوم ضبطه من قبل رجال الشرطة تقابل مع المتهمة التي ركبت معه في مركبته، حيث تعاطى مخدر المورفين والكريستال وقام بحقن المتهمة بمخدر المورفين بقصد التعاطي دون مقابل مالي، كما اعترف بقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات وبحيازته المواد المخدرة في مركبته.

واعترفت المتهمة بأنها مدمنة للمخدرات، وأن المتهم سهل حصولها على المواد المخدرة دون مقابل، وأنه كان يحقنها بالمواد المخدرة لأنها لا تجيد حقن نفسها، كما اعترفت بأنها كانت متعاطية لمخدر المورفين والكريستال وقت ضبطها من قبل رجال الشرطة.

وطعنت المتهمة أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنايات القاضي بسجنها ستة أشهر وإبعادها عن الدولة تأييداً لحكم محكمة أول درجة، وذكرت محامية المتهمة، أمام المحكمة، أنه تم القبض على موكلتها وتفتيشها وإخضاعها للفحص الفني قبل صدور إذن النيابة العامة، وأن القائم على الضبط قام باستصدار إذن النيابة العامة بعد توقيفها لإضفاء مشروعية على إجراءاته غير القانونية.

وأوضحت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها لم تتمكن من الطعن على حكم أول درجة بسبب مرضها ووجودها في السجن.

• محكمة التمييز أيدت حكم «الاستئناف» بمعاقبة المتهمين.