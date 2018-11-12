اتهام 4 نساء بسرقة رجل وتصويره عارياً

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي أربع نساء إفريقيات تراوح أعمارهن بين 28 و33 عاماً، إلى محكمة الجنايات، قمن مع آخريات هاربات باحتجاز (زائر - آسيوي)، بعد استدراجه إلى شقة في دبي واعتدين عليه، وهتكن عرضه بالإكراه بعد تجريده من ملابسه بالقوة، إضافة إلى سرقته.

وأفاد المجني عليه (زائر - 24 عاماً) بمحضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، بأنه عثر على بطاقة تعريفية لمركز مساج، وتواصل عبر تطبيق «واتس أب» مع الرقم المسجّل على البطاقة، فأرشدته امرأة إلى بناية في منطقة الرفاعة، وعند دخوله فوجئ بمجموعة من النساء (إفريقيات)، هاجمنه مباشرة وقمن بشل حركته وتجريده من ملابسه ثم تصويره، وسرقة 4500 درهم كانت في جيب بنطاله، ثم هددنه بنشر الصور إذا فكر في إبلاغ الشركة، وطلبن منه الخروج، وبعدها فررن إلى جهة مجهولة.

وأضاف أنه «أبلغ الشرطة بعد خروجه من البناية، وتم استدعاؤه لاحقاً للتعرف إلى المتهمات في طابور تشخيص، واستطاع فعلياً التعرف إلى ثلاث نساء، إحداهن قامت بتجريده من ملابسه، والأخرى صورته، والثالثة شاركت في شل حركته وتقييده».

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن «أكثر من بلاغ ورد إلى الشرطة حول استدراج رجال وسرقتهم بالإكراه من قبل نساء (إفريقيات)، وبالبحث والتحري تم التوصل إلى هوية أربع متهمات في الدعوى وضبطهن في شقة أخرى، وتم عرض عدد منهن على المجني عليه قبل عودته إلى بلاده، وكذلك حارس البناية الذي تعرف إليهن، وأفاد بأن إحداهن استأجرت شقة في البناية»، لافتاً إلى أن دوره في القضية كان مطابقة الأسلوب الإجرامي، وتتبع المتهمات مع فريق عمل من إدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

- المجموعة هاجمت المجني عليه وجردته من ملابسه ثم صورته وسرقته.