خادمة توثّق محاولة اغتصابها بالفيديو

المصدر: محمد فودة - دبي

وثّقت خادمة آسيوية اعتداء مخدومها عليها جنسياً، بعد اعتدائه مباشرة على زميلتها في المنزل ذاته، إذ ثبّتت هاتفها على وضعية تصوير الفيديو في غرفة نومه، بعد أن استدعاها لتدليكه، وسجلت الواقعة، قبل أن تبلغ شرطة دبي، التي أحالت الواقعة إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم مستثمر أوروبي، (68 عاماً)، استدرج خادمته المجني عليها الأولى إلى غرفة نومه، مستغلاً هدوء المكان، ونزع ملابسه وهتك عرضها بالإكراه، وبعد فترة استدعى المجني عليها الثانية، التي وثقت الواقعة، بعد أن حذّرتها زميلتها، وارتكب الفعل ذاته معها.

وقالت المجني عليها الثانية إنها كانت تعمل مع المجني عليها برفقة امرأة أخرى من الجنسية ذاتها، وأخبرتها الأخيرة عن تحرش المتهم بها، بعد أن استدعاها لتدليكه، لافتة إلى أنها توقعت تكرار الفعل ذاته معها، حين طلبها إلى غرفته لأداء المهمة ذاتها، فاستغلت فرصة وجوده في حمام الغرفة، ثم وضعت هاتفها على طاولة في وضعية تسجيل الفيديو، ثم خرج المتهم واستدعاها لعمل مساج له، وتحرش بها بطريقة فجة، بعد أن نزع عنها ملابسها، ثم أبلغت الشرطة بعد توثيق الواقعة بالفيديو.

فيما ذكرت المجني عليها الأولى أنها فوجئت بالمتهم يطلبها لتدليكه، ثم شرع في التحرش بها، وحاولت مقاومته، لكنها لم تستطع، وظلت تبكي أثناء اعتدائه عليها، ثم تركت غرفته وروت إلى المجني عليها الأخرى تفاصيل ما حدث معها، وأبلغت بدورها الشرطة عما تعرضت له.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن واقعة شروع في اغتصاب، فتوجه إلى المكان وشاهد المجني عليهما تبكيان، وشرحتا أنهما تعرضتا لهتك عرض بالإكراه، وأخرجت إحداهما هاتفها وعرضت عليه مقطع الفيديو الذي يوثّق الواقعة، فواجه المتهم الذي أنكر في البداية، فعرض عليه الفيديو، لافتاً إلى أن المجني عليهما كانتا في حالة خوف، وتم القبض على المتهم، وإحالته إلى مركز الشرطة، ومنه إلى النيابة العامة.