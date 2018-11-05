ضبط بضائع مقلدة بـ100 مليون درهم في أبوظبي خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي بضائع مقلدة تزيد قيمتها على 100 مليون درهم، لنحو مليون و375 ألف قطعة في الأسواق التجارية، تضمنت 31 صنفاً لأسماء ماركات عالمية مرموقة، وذلك خلال تسعة أشهر من العام الجاري.

وصنفت تلك البضائع بمشغولات وحُلي ذهبية، وأجهزة طبية، وزيوت لمركبات مختلفة، ولوازم تدخين، منها الإلكتروني، وإكسسوارات متنوعة، وملابس، وعطور، ونظارات، وساعات وحقائب ومحافظ وأحذية، وغيرها من البضائع التي حملت ضمانات وهمية.

وأوضح مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة العميد محمد سهيل الراشدي، أن الضبطيات تعامل معها فرع الجرائم الاقتصادية في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وتم مداهمة المحال التجارية بعد استكمال الإجراءات القانونية، والتأكّد من حيازتها للبضائع المغشوشة.

ونبه إلى مخاطر هذه البضائع غير الآمنة، التي تضر بسمعة شركات عالمية، حيث يتم بيعها بأسعار مغرية على اعتبار أنها أصلية، ويتم تخزينها وتكديسها في مخابئ سرية بشكل يتنافى مع اشتراطات السلامة العامة، وما قد تسببه من حرائق وأضرار كبيرة.

وحذّر الراشدي المستهلكين من شراء هذه البضائع الموسومة والمغلّفة بشعارات مطابقة للمنتجات الأصلية، قصيرة الأجل، وما يترتب عليه من ضياع حقوقهم لإثبات شرائها من دون فواتير رسمية، داعياً إياهم الى التأكد من صلاحية تلك المنتجات بالتواصل مع الجهات المختصة قبل دفع النقود نظير سلع مغشوشة تفوق قيمتها الحقيقية.