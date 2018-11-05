محاكمة عامل طعن زميله 3 مرات لخلاف حول إفساح الطريق

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل في مطعم طعن زميله ثلاث مرات في يده وساقه وبطنه، لأن المجني عليه طلب منه السماح له بالمرور لوضع اللحوم في ثلاجة المطعم، فاستفزه المتهم بعبارة بذيئة ورد عليه المجني عليه فطعنه بسكين كان يستخدمه في تقطيع البصل بمخزن المطعم.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة، إنه اتجه إلى المخزن وهو عبارة عن غرفة مبردة لوضع اللحوم في الثلاجة، وكان المتهم جالساً في الوسط يقوم بتقطيع البصل، وكان الممر ضيقاً للوصول إلى الثلاجة، فطلب منه السماح له بالمرور لكن رفض المتهم وطلب منه العبور فوق أكياس من الطحين تعترض طريقه، فرد عليه المجني عليه: كيف أرفع الأكياس وأنا أحمل اللحوم؟ فرد المتهم بعبارة بذيئة وتبادلا العبارة ذاتها لاحقاً.

وبعد وضع اللحم في الثلاجة وأثناء خروجه عاجله المتهم بطعنات بالسكين في رجله وبطنه، وحين حاول الدفاع عن نفسه طعنه في يده إلى أن تم فض الشجار من قبل موظفي المطعم، وحضرت سيارة الإسعاف ونقلته إلى مستشفى راشد، وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المتهم أصيب بجرح غائر في يده نجم عنه إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى إصابات أخرى.