الإعدام لآسيوي قتل آخر رفض تزويجه شقيقته

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات أبوظبي بالإعدام لرجل آسيوي عن تهمة قتل شخص آخر رفض تزويجه أخته، بإجماع أعضاء الهيئة القضائية.

‏وكانت النيابة أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ عن وقوع جريمة قتل، تبين من خلال إجراءات التحقيق والتحري أن السبب وراء ارتكاب الجريمة يعود إلى خلاف نشب بين المتهم والمجني عليه، إثر رفض الضحية طلب المتهم الزواج بشقيقته.

‏وكان محامي الدفاع للمتهم طلب خلال مرافعته في الجلسة السابقة انتفاء القصد الجنائي، مطالباً بتعديل قيد ووصف التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى الضرب المفضي للموت، نظراً لعدم وجود نية لإزهاق روح المتهم.

‏وأوضح أن الضحية اعتدى على المتهم بواسطة سكين، حيث أفاد التقرير الطبي بوجود حالة سكر لدى الضحية، ما جعل المتهم يضطر لحماية نفسه، ما يوفر له حالة الدفاع الشرعي عن النفس.