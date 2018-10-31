عامل يقتل زميله بسبب وجبة طعام

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، نظر قضية قتل عامل آسيوي على يد زميله، بسبب الخلاف على توزيع كميات من الطعام المخصصة لزملائهم بالسكن.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المجني عليه، المكلف بمهام توزيع وجبات الطعام، بإعطاء أحد زملائه بالسكن كمية زائدة من الطعام، الأمر الذي تسبب في اعتراض أحد الموجودين (المتهم) على الكمية الممنوحة لزميهم، لينشب على أثره خلاف تطور إلى اقدام المتهم على حمل سكين طعام، والقيام بطعن المجني عليه في رقبته متسبباً في وفاته.

وخلال الجلسة دفع المحامي الحاضر مع المتهم بانتفاء القصد الجنائي للجريمة، مؤكداً علىى أن المتهم والمجني عليه، كنا مقربين من بعضهما، إذ جمعتهما علاقة صداقة وطيدة، لكونهما زميلين في العمل، مضيفاً " بأنه لم يكن هناك أي خلافات بينهم تشي أو تشير إلى احتمال توافر قصد القتل".

وأشار الدفاع إلى أن الخلاف بينهما كان وقتياً، الامر الذي نجم عن وفاة المجني عليه، مطالباً من هيئة المحكمة تعديل وصف الدعوي من القتل العمد إلى الاعتداء الذي أفضى إلى موت.