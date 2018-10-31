محاكمة شاب بتهمة قتل زميله

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

باشرت محكمة جنايات في أبوظبي، أمس، محاكمة شابين آسيويين، الأول متهم بتهشيم رأس زميله من الجنسية نفسها، فيما يواجه الثاني تهمة العلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ، واعترف المتهم الأول بأنه كان تحت تأثير الخمر، ولا يعلم إذا كان ارتكب الجريمة أم لا.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، من خلال ضربه بعصا خشبية مرات عدة، ما تسبب في إصابته بجروح في الجمجمة أودت بحياته.

وأفاد المتهم خلال الجلسة بأنه لا يعلم إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا، لأنه وقت وقوعها كان في حالة سكر شديد، ولا يتذكر شيئاً، نافياً اعترافه التفصيلي الوارد في تحقيقات النيابة العامة، فيما اعترف المتهم الثاني بالاتهام، مشيراً إلى أنه شاهد جثة القتيل، لكنه خاف من الإبلاغ خوفاً من إقحامه في الجريمة.

وقرّرت المحكمة حجز القضية للحكم غداً في الاتهام الموجه إلى المتهم الثاني، فيما أجّلت القضية المتعلقة بالقتل إلى 28 من نوفمبر المقبل، لندب محامٍ للدفاع عن المتهم الأول، بالإضافة إلى استعلام النيابة العامة عن أولياء الدم للمجني عليه، والوقوف على رأيهم في العفو عن المتهم من طلب تطبيق القصاص.