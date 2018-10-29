آسيوي يستخدم «الخداع البصري» لسرقة موظف بنك

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي شخصاً آسيوياً، سرق مبلغاً من المال بعدما خدع موظف بنك، مستخدماً حيل الخداع البصري و«خفة اليد»، قبل أن يسرع بالفرار من المكان.

وقال مدير مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي، العميد سهيل سعيد الخييلي، إن الشرطة تلقت بلاغاً من أحد البنوك، يفيد بسرقة مبلغ من المال (دولارات)، كان في عهدة موظف.

وأضاف: «تبيّن من المعاينة أن متعاملاً مع البنك سرق المبلغ ولاذ بالفرار بطريقة لا يشوبها شك، بعدما تعمد إشغال الموظف بطريقة احتيالية، وقبض مبلغاً إضافياً، ثم توجه إلى محل صرافة لتحويل الدولارات إلى دراهم».

وأكد التوصّل إلى هوية الجاني وضبطه، مضيفاً أنه اعترف بارتكاب الجريمة، خلال التحقيق معه، وبأنه مارس ألاعيب خفة اليد والخداع البصري.