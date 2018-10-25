محاكمة مُسن هدّد آخر بالقتل لخلافات مالية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية مُسن آسيوي متهم بتهديد آخر بالقتل، نتيجة خلافات مالية بينهما.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المسندة اليه فأنكرها، وقال إن الشاكي يدين له بمبلغ وتواصل معه للتفاهم حول آلية إعادته، لكنه ظل يماطل في السداد، مشدداً على أنه لم يهدده. وأضاف أن الشاكي فتح بلاغاً بعد ثلاثة أشهر من وقوع المشادة الكلامية بينهما، وتحديداً عقب مطالبته برد المبلغ عبر وسطاء يعملون معهما.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه الذي رفض التنازل عن القضية بالتصالح، وأكد رغبته في استمرار التقاضي، فيما طلب الطرفان أجلاً لتقديم مذكراتهم الدفاعية، وطلب المتهم استدعاء شهود الواقعة لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالمشتكي، وأمرت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى يوم 21 نوفمبر المقبل. كما باشرت المحكمة نظر قضية آسيوي متهم بإرسال رسالة نصية قصيرة عبر هاتفه يهدد فيها زميله ويتوعده في حال عدم التنازل عن بلاغ ضده، وقال المتهم إنه لا يعلم عن الواقعة أي شيء، وذكر الشاكي أن من هدده ليس المتهم الماثل، بل شخص آخر، وأنه لا يوجد بينه وبين المتهم أي قضية، وعليه أكد تنازله عن الدعوى المرفوعة بحق المتهم الماثل أمام الهيئة القضائية، وتم حجز القضية للحكم يوم 11 من نوفمبر المقبل.