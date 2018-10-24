شقيقان يلاحقان عصابة في الشارع ويحبطان سرقة 500 ألف درهم بالإكراه

المصدر: محمد فودة - دبي

كشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي بقضية شروع في سرقة بالإكراه من مندوب لدى إحدى الشركات إنه سحب من البنك مبلغ 501 ألف درهم وخرج بها للمغادرة بها على متن دراجة، فاستهدفه أفراد عصابة ورشوا على وجهه مسحوق الفلفل الأحمر المهيج للعين والأغشية المخاطية واستولوا على الحقيبة إلا أن شقيقان عربيان تصرفا بإيجابية وبادرا بملاحقتهم واستطاع إمساك أحد المتهمين واسترجاع الحقيبة، ثم ضبطت الشرطة بقية المتهمين تباعاً، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم الرئيس أسيوي يدعى "م.ع.م" هو الذي دبر الجريمة إذ كان يعرف أن المجني عليه سوف يسحب مبلغاً كبيراً، ولا يتخذ أدني تدابير الحماية والوقاية.

وأقر المتهم الرئيس المدبر أنه خطط للسرقة ثم طلب من خمسة متهمين آخرين مشاركته مقابل نسبة من المال، فيما ذكر متهم آخر بمحضر استدلال الشرطة إنه تلقى اتصالاً من مدب رالجريمة يطلب منه الحضور لمعرفته بأن المجني عليه سوف يسحب مبالغ مالية كبيرة من أحد البنوك في دبي، وفي صباح يوم الواقعة توجهوا إلى المكان، ودخل زعيم العصابة وراء المجني عليه إلى البنك لمراقبته، ثم حدد لهم المجني عليه فور خروجه فهاجموه ورش أحدهم على وجهه الفلفل الأحمر ثم أمسك آخر الحقيبة وفر من المكان لكن لحق به المارة وأمسكه أحدهم وضبطه واستعاد الحقيبة، لافتاً إلى أن الرأس المدبرة للجريمة وزع عليهم الأدوار التي تمثلت في المراقبة ورش الفلفل الأحمر وسرقة الحقيبة وقيادة السيارة.

وذكر المجني عليه مراسل في الشركة إنه توجه إلى البنك لسحب النقود وفور خروجه لقيادة دراجته التي تركها في مواقف السيارات فوجئ بأربعة أشخاص يهاجمونه وشرعوا في سرقته بالإكراه.

وقال بائع عربي إنه كان مع شقيقة بالقرب من سفارة بلاده، وسمع صوت صراخ شخص يستنجد وشاهد ثلاثة أشخاص يسحبون حقيبة سوداء منه، فجرى مع شقيقه خلفهم وحددا حامل الحقيبة وأمسكا به ثم اتصلا بالشرطة، وحين عادا شاهدا آثار مسحوق الفلفل على عين المجني عليه.