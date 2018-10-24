موظفة تتهم سائقاً «مخالفاً» بضربها وسرقة هاتفها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات في أبوظبي، أمس، قضية سائق آسيوي، متهم بنقل الركاب من دون ترخيص، إضافة إلى تهمة ضرب موظفة، بهدف سرقة هاتفها المتحرك، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 31 من أكتوبر الجاري.

‏وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بإيصال المجني عليها (آسيوية) من المنزل إلى العمل لمدة أربعة أشهر، فاتهمته بضربها وسرقة هاتفها المتحرك خلال تنقلها معه في أحد الأيام.

‏وأفاد المتهم، خلال دفاعه عن نفسه، بأن المجني عليها فاجأته بعد أربعة أشهر بأنها لا تستطيع سداد تكاليف إيصالها إلى العمل، كما تكفلت جهة عملها بتوفير وسيلة نقلها، ما جعلها تعرض هاتفها المتحرك إليه مقابل توصيلها في الفترة السابقة، مشيراً إلى أنه لم يسرقه منها.