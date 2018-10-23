سائق "مخالف" يضرب راكبة ويسرق هاتفها

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، قضية رجل آسيوي الجنسية، متهم بنقل الركاب بدون ترخيص، إضافة إلى قيامه بضرب إحدى المتعاملات معه بهدف سرقة هاتفها المتحرك، للحكم في جلسة 31 من أكتوبر الجاري.

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وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بإيصال المجني عليها «آسيوية الجنسية» من المنزل إلى العمل لمدة 4 أشهر، حيث تتهمه الضحية بضربها وسرقة هاتفها المتحرك خلال تنقلها معه في أحد الأيام.

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وأفاد المتهم خلال دفاعه عن نفسه، أن المجني عليها فاجأته بعد 4 أشهر بالقول إنها لا تستطيع سداد تكاليف إيصالها للعمل، كما تكفلت جهة عملها بتوفير وسيلة نقل مجاناً لها، ما جعلها تعرض عليه هاتفها المتحرك بديلاً عن المبلغ المادي، مشيراً إلى أنه لم يسرقه منها.