حريق بمستودعات في «صناعية الشارقة»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

شبّ، أمس، حريق بمستودعات تخزين في المنطقة الصناعية الخامسة بالشارقة، وتعاملت فرق الدفاع المدني، مع الحريق، وتمكنت من إخماده خلال نصف ساعة دون وقوع أية إصابات.

وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني تلقت بلاغاً في الساعة الواحدة و43 دقيقة بعد ظهر أمس، يفيد بوجود حريق في المنطقة الصناعية الخامسة، فتحركت فرق الإنقاذ من مراكز الصجعة، وسمنان، ومويلح، والميناء، إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل انتشاره إلى المستودعات المجاورة، وتم تبريد مكان الحادث، وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.

ودعا مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، العقيد سامي خميس النقبي، أصحاب المستودعات والشركات والمؤسسات الصناعية إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية من الحرائق، والتأكد بشكل مستمر من صلاحية وعمل أجهزة الإطفاء ومخارج الطوارئ، مع ضرورة الوعي بخطط السلامة والإخلاء.

وشدّد على ضرورة تجديد شهادات استيفاء شروط الوقاية والسلامة من الحرائق بشكل سنوي، لضمان استدامة عمل تلك الأنظمة وتفادي وقوع الحوادث أو انتشارها، بالإضافة إلى فحص وصيانة طفايات الحريق اليدوية وصناديق الإطفاء والتأكد من عملها وجاهزيتها، وخلو مسارات الطوارئ، وصلاحية بوابات الخروج عند الحريق، وتثبيت اللوحات الإرشادية، وتوضيح مسارات الإخلاء ونقاط التجمع في حال وقوع الحرائق.