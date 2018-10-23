اتهام شاب بمقاومة رجال شرطة وتهديدهم

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خليجي، يبلغ من العمر 30 عاماً، كان يقود مركبة دون أرقام بطيش وتهور على الطريق العام، وقاوم رجال الشرطة أثناء محاولة ضبطه، وهدّدهم بأسرته، وبالفصل من العمل بوساطة قيادة شرطية لوّح باللجوء إليها، كما وجّه ألفاظاً بذيئة إلى أحد الضباط.

وقال المجني عليه الأول من شرطة دبي، إنه كان في دورية الشرطة برفقة زميله وشاهد مركبة لا تحمل لوحات قيادة تسير بسرعة كبيرة فتتبعها، وبعد توقفها طلب من المتهم إبراز ما يثبت هويته، فسلّمه الأخير رخصة قيادة ممسوحة البيانات، فأصرّ الشرطي على إبراز الهوية، فردّ المتهم بأنه «دبلوماسي»، ثم حاول الاعتداء على المجني عليه الذي تفادى اللكمة، وبادر زميله في الدورية بالإمساك بالمتهم، الذي هدّدهما بعبارات عدة، منها «أنا باخلي أهلي يعلمونكم الأدب»، بالإضافة إلى عبارات أخرى بذيئة.

من جهته قال المجني عليه الثاني، إنه حاول وضع القيد الحديدي في يد المتهم حين حاول الاعتداء على زميله، وقاوم المتهم ذلك، ما أدى إلى إصابة الشرطي الثاني.

وذكر ضابط شرطة كان يمرّ في دورية أخرى أنه شاهد الواقعة فتوجه إلى زميليه للاستفسار عما حدث، ففوجئ بالمتهم يصرخ عليه، ويطلب الاقتراب منه، ثم وجه إليه سباباً وتهديدات، إلا أنه تجاهله، وتم وضع المتهم في الدورية الأمنية.