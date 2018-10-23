مريض وهمي يحاول سرقة طبيب بالإكراه أثناء فحصه

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي، عاملاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة الشروع، مع آخرين هاربين، في سرقة 10 آلاف درهم بالإكراه، من طبيب داخل غرفة العلاج في العيادة التي يعمل فيها، إلا أنهم فشلوا، بعدما استنجد الطبيب بزملائه الذين حضروا إلى غرفة العلاج، وتم ضبط المتهم بعد استعادة المال، وتسليمه إلى رجال الشرطة.

وقال المجني عليه، (طبيب آسيوي)، إن ثلاثة أشخاص حضروا إلى عيادته في منطقة نايف، وادعى أحدهم أنه يعاني ألماً شديداً في معدته، فطلب منهم الدخول إلى غرفة التشخيص، وحين باشر في فحصه فوجئ بالمتهم يمسك رجليه، حتى لا يتحرك، فيما شرع زميلاه في البحث عن محفظة نقوده، وحين قاومهم اعتدوا عليه، وحاول شخصان خنقه، وعثر المتهم على مبلغ 10 آلاف درهم كان يحتفظ بها الطبيب في جيب بنطاله، ثم حاول الفرار، إلى أنه تمكن من الإمساك به بينما فرّ زميلاه.

وذكر شاهد من شرطة دبي، أنه انتقل إلى مكان الواقعة بعد ورود بلاغ من غرفة العمليات، حول تعرض طبيب للاعتداء ومحاولة السرقة بالإكراه، لافتاً إلى أنه شاهد كدمة ونزيفاً في شفة المجني عليه، نتيجة اعتداء المتهمين عليه، وبسؤال المتهم أفاد بأنه اتفق مع زميليه الهاربين على سرقة المجني عليه، إذ اتفقوا على الدخول إلى عيادته، وأن يتظاهر أحدهم بالمرض، ثم يشلّون حركته ويسرقونه.