محاكمة متهم حوّل مسكنه إلى صالة قمار

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف في أبوظبي، أمس، نظر قضية إدارة مسكن للعب القمار، متهم فيها سبعة آسيويين، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 30 من أكتوبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية تفيد بوجود «وكر» عبارة عن شقة سكنية استأجرها المتهم الأول، ويديرها برفقة باقية المتهمين، للعب القمار، مستخدمين في ذلك أوراق اللعب «الكوتشينة»، فتم تشكيل فريق عمل تولى مهام متابعة المعلومات والتأكد منها وإلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وخلال الجلسة سألت هيئة المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، فانكروا جميعاً كل الاتهامات، مشيرين إلى أن المسكن الذي يعود للمتهم الأول، وجدوا فيه جميعاً للعب «الكوتشينة» من دون أن تكون هناك أموال للرهان عليها.