آسيوي يحول مسكنه إلى صالة قمار

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، نظر قضية إدارة مسكن للعب القمار، متهم فيها 7 آسيويين، و قررت حجز الدعوي للحكم إلى جلسة 30 الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية تفيد بوجود "وكر" عبارة عن شقة سكنية استأجرها المتهم الأول، ويديرها برفقة باقي المتهمين، للعب القمار مستخدمين في ذلك أوراق اللعب "الكوتشينا"، ليتم تشكيل فريق عمل تولى مهام متابعة المعلومات والتأكد منها والقاء القبض على المتهمين واحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وخلال الجلسة قامت هيئة المحكمة بسؤال المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، حيث انكروا جميعاً كافة الاتهامات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المسكن الذي يعود للمتهم الأول، تواجدوا فيه جميعا للعب "الكوتشينا" من دون أن يكون هنالك أموال للرهان عليها.