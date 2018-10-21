"الهوائية الأمنية" بشرطة أبوظبي تسعف طفلاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أجرى طاقم دورية الدراجة الهوائية الأمنية في إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الإسعافات الأولية لطفل في السادسة من العمر تعرض لإصابة بسيطة أثناء استخدامه دراجة "سكوتر".

وكان الطفل يقود دراجته على كورنيش القرم في أبوظبي ماتسبب في حادث عرضي خلال تجوال الدورية في منطقة الاختصاص في الموقع.

وتوجه طاقم الدورية إلى المستشفى للاطمئنان على صحة الطفل الذي غادره سالماً معافى، فيما عبر والده عن شكره وتقديره لشرطة أبوظبي على جهودها وخدماتها الإنسانية التي تعزز الاهتمام بالإنسان.

ويشار إلى أن عناصر دوريات الدراجات الهوائية الأمنية تقدم خدمات إنسانية في الإسعاف والإنقاذ في الحالات الطارئة.