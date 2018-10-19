استئناف دبي تضاعف حكماً بحبس مربية تحرشت بطفل

المصدر: محمد فودة - دبي

ضاعفت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد، ليصبح ستة أشهر والإبعاد بحق مربية من جنسية دولة آسيوية (33 عاماً)، أدينت بالتحرش جنسياً بطفل مخدومتها .

وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن بلاغاً ورد إلى شرطة دبي، من والد الطفل، يفيد بأن ابنه أخبر جدته بأن الخادمة دأبت على لمسه في منطقة حسّاسة من جسده، ما سبب له آلاماً في هذه المنطقة، لافتاً إلى أن تلك المربية التحقت بالعمل لدى منزل الأسرة قبل أشهر قليلة من الواقعة.

وأفادت أم الطفل، بأنها طلبت من المربية وضع حفاضات للطفل في المساء، حين شكا آلاماً في منطقة حسّاسة بجسده، وحين تفحصت المكان، لاحظت احمراراً فوضعت عليه دواء لتهدئة الألم، وظنت أنه يعاني حساسية ما.

وأضافت أنها سمعت الطفل بعد يومين من الواقعة يتحدث إلى جدته ويخبرها بأن الخادمة تلمس هذه المنطقة من جسده مسبّبة له آلاماً كبيرة، لافتة إلى أنها سألت ابنها مراراً بغرض التأكد من روايته، ثم أخذته إلى المستشفى، حيث فحصه طبيبان مختلفان، وأكدا أنه تعرض لتحرش جنسي، ما دفع زوجها إلى إبلاغ الشرطة، ومراجعة الطبيبين بشكل رسمي، وبناء على ذلك أحيلت الخادمة إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسها، ثم استأنفت النيابة العامة فقررت محكمة الاستئناف مضاعفة الحكم.