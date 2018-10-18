وفاة مسن وطفلين في حريق شقة بعجمان

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

توفي مسن من جنسية دولة عربية يبلغ من العمر 69 عاما، وطفلان من أحفاده 4" سنوات وسنتين"، في حادث حريق شقة في بناية سكنية في منطقة الراشدية في إمارة عجمان.



وأفاد نائب المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، العميد راشد جاسم مجلاد، بأن منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان، تلقت بلاغا عند الساعة 12:06 ظهر اليوم، وانتقلت على الفور فرق الدفاع المدني والاسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول اقتحمت الفرقة الشقة ونقلت الأشخاص إلى مسعفي الإسعاف الوطني في محاولة لإنقاذهم ونقلهم بأسرع وقت إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد عجمان.



وأشار مجلاد أن البلاغ جاء متأخراً من أحد المارة الذي شاهد الدخان يتصاعد من الشقة في الدور الرابع من بناية سكنية مكونة من ستة أدوار، وأبلغ الدفاع المدني حول الحادثة، وعلى الفور انتقلت فرقة من مركز الإدارة والرميلة إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق التهم محتويات الشقة وأسفر عنه اختناق الجد وحفيديه وإصابتهم بحروق بسيطة.



وناشد مجلاد ملاك المباني السكنية من التأكد من صلاحية أجهزة إنذار الحريق وصيانتها بشكل دوري، وذلك للحفاظ على سلامة سكان المباني وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وأعربت الادارة العامة للدفاع المدني عجمان عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤسف والمؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة للأسرة.

ودعت إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات الإطفاء بشكل دوري.

من جانبه قال نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العقيد خالد محمد النعيمي، إن بلاغاً وصل إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حريق بشقة سكنية في أحد البنايات في إمارة عجمان.

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والدفاع المدني من منطقة الاختصاص إلى مكان الحادث، وبدخولهم إلى الشقة تبين أن إحدى الغرف احترقت وانتشر الدخان الناجم عنها، مما تسبب بوفاة الجد البالغ من العمر واثنين من أحفاده من جنسية دولة مصرية، اختناقاً بالدخان، كما قدمت الشرطة المجتمعية الدعم الكامل لذوي المتوفين وعملت على توفير مكان مناسب لإيوائهم ومساعدتهم في مصابهم.

وأعرب نائب مدير عام العمليات الشرطية عن بالغ أسفه لوقوع الحادث المؤسف والمؤلم، وتقدم بأحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرتهم، داعياً الجمهور إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق.