محاكمة 3 موظفين بتهمة نشر أسرار العمل على «تويتر»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف في أبوظبي، أمس، النظر في طلبات استئناف تقدم بها ثلاثة موظفين (رجل وامرأتان)، محكوم عليهم بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بنشر معلومات سرية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تتعلق بصفقات ومناقصات أبرمتها جهة عملهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوجود حساب، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يعرض مجموعة من المستندات السرية والمتعلقة بمناقصات وعقود أبرمتها إحدى الجهات الحكومية، ليتم تحديد صاحب الحساب وإلقاء القبض عليه.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم عكف على نشر مجموعة من التغريدات على حسابه، التي تسيء لشخصيات تمثل الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة، وتوجيه اتهامات لهم بالفساد والتلاعب، كما أرشد السلطات المختصة إلى المتهمتين الثانية والثالثة، مشيراً إلى أنهما حصلتا بمساعدته على المعلومات لنشرها على حسابه الخاص.

وخلال الجلسة، قدم المحامي الحاضر مع المتهم الأول طلباً لتكفيل موكله إلى حين الفصل في القضية، موضحاً أن الجهة الحكومية الشاكية تنازلت عن البلاغ، كما طالب محامي المتهمتين الثانية والثالثة منحهما أجلاً للاطلاع على ملف القضية والاستعداد للدفاع، وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة السابع من نوفمبر المقبل، بناءً على طلب الدفاع.