"الاستئناف" تنظر قضية موظف نشر أسرار عمله على "تويتر"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف ابوظبي، في جلستها اليوم، النظر في طلبات استئناف تقدم بها 3 أشخاص محكوم عليهم بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بنشر معلومات سرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تتعلق بصفقات ومناقصات أبرمتها جهة عملهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ، يفيد بوجود حساب على "تويتر" يعرض مجموعة من المستندات السرية والمتعلقة بمناقصات وعقود أبرمتها إحدى الجهات الحكومية، ليتم تحديد صاحب الحساب وإلقاء القبض عليه.

وأظهرت التحقيقات بأن المتهم عكف على نشر مجموعة من التغريدات على حسابه والتي تسيئ لشخصيات يمثلون الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة، وتوجيه اتهامات لهم بالفساد والتلاعب، كما أرشد السلطات المختصة إلى المتهمتين الثانية والثالثة، مشيراً بأنهما قامتا بمساعدته في الحصول على المعلومات لنشرها على حسابه الخاص.

وخلال الجلسة قدم المحامي الحاضر مع المتهم الأول طلبا لتكفيل موكلة إلى حين الفصل في القضية، موضحاً بأن الجهة الحكومية الشاكية قد تنازلت عن البلاغ، كما طالب محامي المتهمتين الثانية والثالثة منحهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية والاستعداد للدفاع، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.