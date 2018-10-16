5 آسيويين شدوا وثاق شريكهم بعد سرقة محل عمله لإبعاد الشك عنه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، نظر قضية تشكيل عصابي مكون من 6 آسيويين، قاموا بسرقة كابلات من أحدى الشركات بعد أن اتفق المتهمون من الثاني إلى السادس مع المتهم الأول والذي يعمل بالشركة على تسهيل عمليه السرقة.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني إلى السادس، الاتفاق مع المتهم الأول على سرقة الشركة التي يعمل بها حيث قاموا بتقيده وشدوا وثاقه للإيحاء بأن السرقة تمت بالإكراه حتى لا يتم الشك به، حيث تم تنفيذ الجريمة وسرقة عدد من الكابلات.

كما واجهت المحكمة المتهم الرابع بتهمة سرقة سيارة من جهة عمله السابق والتي كانت معه خلال فترة عمله قبل انهاء خدماته في فبراير الماضي، إلا أنه لم يقم بإرجاعها واستخدمها في جريمة السرقة، فيما واجه المتهم السادس شراء المسروقات رغم علمه بأنها مسروقة.

وأنكر المتهمون جميعاً التهم الموجهة إليهم، وأشار المتهم السادس، إلى أنه يعمل سائق، ولم يقم بشراء الكابلات المسروقة، ولا يوجد أي معرفة أو صله له بباقي المتهمين.