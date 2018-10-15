آسيوي يقضم أذن زميله في العمل

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر يحمل جنسية دولة آسيوية قضم جزء من أذن شخص آخر مخلفاً عاهة مستديمة بنسبة 5% لدى المجني عليه.

وظهر كلاهما في المحكمة اليوم، حيث أقر الجاني بجريمته، فيما تنازل المجني عليه عن الدعوى وأجلت المحكمة النظر في القضية.

وقال المجني عليه 22 سنة في تحققات النيابة العامة إن خلافاً نشب بينه وبين المتهم بسبب قيام الإخير بتصميم لوحة إعلانية لأحد الزبائن مقابل 1600 درهم، وذلك لصالح المجني عليه، فأعطاه الزبون 500 درهماً ووعده بسداد باقي المبلغ حين يقوم بتركيب اللوحة، وما أن تم تجهيزها وتركيبها عاد المتهم إلى منزل المجني عليه دون أن يتقاضي المتبقي من المبلغ فاشتبه الأخير بأنه تقاضى النقود لكنه يكذب عليه، فسبه وضربه على رأسه بالحذاء، فلم يتحمل الأخير وحدث شجار بينهما فقام المجني عليه بعض المتهم في ساعده، فبادر الأخير بعضه في أذنه وقضم جزء منها.