وجبة إفطار تتسبب في مشاجرة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهمة فيها فتاة من جنسية دولة عربية بتهم الاعتداء على زميلتها في السكن، بعد أن قامت المتهمة بضرب المجني عليها وأحدثت بها إصابات بسيطة ونزفاً من أنفها، بسبب لكمات متتالية، إثر خلاف نشب بين الطرفين على استخدام أوانٍ منزلية، ووجبة طعام قبل الإفطار في شهر رمضان الماضي.

وتعود تفاصيل القضية عندما كانت المتهمة متوجهة إلى المطبخ قبل أذان المغرب لتحضير وجبة الطعام الخاصة بها لتتناولها على الإفطار، إذ فوجئت بأن المجني عليها تقوم باستخدام أدواتها وأوانيها المنزلية ولم يتبقَ لها أي طبق لسكب طعامها فيه، ما تسبب بين الطرفين في مشادات كلامية بسبب غضب المتهمة من المجني عليها لتصرفاتها غير اللائقة، ودفع المتهمة إلى ضرب المجني عليها حتى أحدثت بها إصابات ونزفاً حاداً من أنفها.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات من الفتيات اللاتي يسكن مع المتهمة والمجني عليها، حيث أكدن أن المتهمة لم تقم بضرب المجني عليها، وإنما حصل في البداية خلاف على الأواني ووجبة طعام معدة للإفطار بين الطرفين جعلهما تفقدان أعصابهما، وأدى إلى مشادات كلامية بينهما، مشيرات إلى أن المجني عليها بدأت بالصراخ بعد خروج المتهمة من المطبخ، ودون أن يقوم أي أحد بضربها أو الاقتراب منها، إذ إنهن ذهبن إليها للمطبخ وكانت تنزف من أنفها، وتدعي بأن المتهمة هي من قامت بضربها. وواجهت المحكمة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، فأنكرتها جميعاً.