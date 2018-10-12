الحبس شهرين لمسافر اعتدى على شرطي في مطار دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس زائر أوروبي اعتدى على شرطي أثناء أداء وظيفته في مطار دبي، بأن داس على قدمه اليمنى، ودفعه بكلتا يديه، فضلاً عن سبّه بعد أن افتعل مشكلة مع موظف بشركة طيران، وهدّده بجنسيته، قائلاً «أنا أحمل هذه الجنسية - مشيراً إلى جنسيته - وسأطردك من وظيفتك، وأعيدك إلى موطنك»، وسبّه بألفاظ بذيئة، كما صوره هو والشرطي بهاتفه، ما أثار فوضى في المكان، وغضب المسافرين الذين استهجنوا تصرفاته.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ثماني تهم مختلفة، منها الاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء وظيفته، والسبّ والتهديد وتعاطي المشروبات الكحولية.

وأقرّ المتهم أمام المحكمة بتعاطي المشروبات الكحولية، وأنكر بقية التهم، وقال إنه «لا يذكر أياً من التصرفات التي نسبت إليه، لأنه كان تحت تأثير الكحول»، ودانته المحكمة وقضت عليه بغرامة كذلك 2000 درهم، والإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة.

وقال المجني عليه الأول (ضابط أمن بإحدى شركات الطيران)، إنه كان على رأس عمله حين قدم المسافر لإنهاء إجراءات صعوده على الطائرة، فأخذت منه الموظفة المختصة جواز سفره، وطلبت منه الانتظار، إلا أنه عاد في حالة غضب، وباشر في سبّه بألفاظ بذيئة، كما وجه إليه إشارة بذيئة بإصبعه، وهدّده بطرده من وظيفته.

وذكر المجني عليه الثاني، (شرطي بالإدارة العامة لأمن المطارات) إن بلاغاً ورد عن مشكلة مع أحد المسافرين، فتوجه إلى هناك، وشاهد المتهم في حالة غضب، وكان يصرخ، ويسبّ الموظفين، فعرّفه بنفسه، إلا أن المتهم سبّه كذلك، وهدّده بجنسيته، وبتحطيم وجهه، ثم داس على قدمه ودفعه قاصداً إسقاطه، ما أثار حالة استياء بين المسافرين الذين وجدوا أثناء حدوث الواقعة، لافتاً إلى أنه استعان بزملائه للسيطرة على المتهم الغاضب.