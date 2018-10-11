خليجي وعربية يتشاجران داخل غرفة فندقية

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

نظرت محكمة جنح أبوظبي، قضية رجل خليجي وامرأة عربية متهمان بالقيام بفعل من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، إضافة إلى الاعتداء المتبادل إثر مشاجرة بينهما وشرب الخمر، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في 16 من أكتوبر الجاري.

وأفاد المتهم خلال دفاعه عن نفسه بأن وجوده مع المرأة في الغرفة الفندقية لمدة ثلاث ساعات بدون صلة شرعية بينهما، يعود لتبادل الحديث، منكراً وجود سبب أو نية أخرى، موضحاً أن خلافاً بينهما أدى إلى مشاجرة، نافياً أيضاً شرب الخمر، وطالب المتهم ببراءته من التهم المسندة إليه، موضحاً أنه لديه أبناء يود رؤيتهم، بينما تنازل الطرفان عن دعوى الاعتداء والضرب المتبادل بينهما.