عربي يسرق سيارة لشعوره بالإرهاق والحاجة للراحة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة جنح أبوظبي قضية رجل عربي متهم بمحاولة سرقة سيارة وما بداخلها من محتويات ومقتنيات تعود لامرأة خليجية وضبطه متلبساً، للحكم في جلسة 17 من أكتوبر الجاري.

‏وأنكر الرجل خلال الجلسة التهمة المسندة إليه، موضحاً أنه بعد مغادرته لمنزل أحد أصدقائه، شعر بالتعب والإرهاق الشديدين، حيث شاهد نوافذ السيارة مفتوحة فيقترب منها، وأدخل يديه من النافذة ليتمكن من فتح الباب بهدف أن يستلقي في السيارة ويرتاح لمدة 15 دقيقة إلى حين أن يستعيد عافيته، مشيراً إلى أنه لم تضبط معه أي مسروقات، حيث لم يلمس أي من محتويات السيارة أو مقتنيات مالكة السيارة، مطالباً ببراءته من التهمة المسندة إليه.



‏