رجل أعمال يكشف جريمة قتل في شقة مشبوهة

المصدر: محمد فودة - دبي

أسهم رجل أعمال آسيوي في كشف جريمة قتل قبل محاولة إخفاء جثة المجني عليه، بعد أن لاحظ أن رجالاً ونساء يخرجون من شقة مجاورة لشقته، من بينهم ثلاثة أشخاص أياديهم وملابسهم ملوثة بالدماء، فاشتبه في الأمر، وأبلغ الشرطة التي ضبطت أحد الجناة قبل دقائق من هروبه عبر مطار دبي.

وتولت النيابة العامة في دبي التحقيق في الواقعة، وتبيّن أن مشاجرة نشبت بين شخصين قصدا وكراً لممارسة أعمال الدعارة، بدأت بمشادة كلامية بينهما، ثم طعن أحدهما الآخر بسكين، وغسل يديه من دمائه وغادر المكان، فيما حاول المتهم بإدارة الوكر نقل الجثة في كرتونة، بالتعاون مع متهمين آخرين، لكن جاره شاهده، وأبلغ الشرطة التي ضبطت 15 شخصاً على ذمة القضية، من بينهم رجال ونساء.

وأفاد شاهد العيان، رجل أعمال آسيوي، أنه كان عائداً من الخارج مع أسرته، مساء يوم الواقعة، وحين فتح باب المصعد شاهد خمس فتيات آسيويات يخرجن من الشقة المجاورة، تبدو عليهن علامات الخوف، وتوجهن نحو الدرج، فطلب من أسرته دخول الشقة التي يسكنها، وانتظر في الممر حتى يعرف المشكلة، ثم شاهد رجلاً يخرج من الشقة، وإحدى يديه ملطخة بالدماء، فسأله عن المشكلة فأخبره بأنها مشاجرة عادية، إلا أنه شك في الأمر، وانتظر قليلاً ليرى شخصاً آخر يخرج ويداه وملابسه ملطخة بالدماء، وثم خرج ثالث بالهيئة ذاتها، وعاد الأخير بعد دقائق ومعه عربة تسوق، وغادر الرجل ذاته مسرعاً، فأبلغ الشرطة.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه انتقل إلى مكان الحادث، واستمع إلى إفادة شاهد العيان، وبالدخول إلى الشقة عثر على جثة شخص مخفاة داخل كرتون متوسط الحجم، فتم تشكيل فريق عمل لمتابعة البلاغ والبحث عن الجاني، وألقي القبض على المتهم.

وأضاف أنه من خلال البحث والتحري توصل فريق العمل إلى هوية مستأجرة الشقة، وذكرت أنها أجرتها إلى المتهم الثاني في القضية، فتم إعداد خطة احتواء سريعة لضبطه، وتم ضبطه قبل دقائق من مغادرته الدولة في مطار دبي.

وبسؤال المتهم الثاني، أفاد بأنه يدير الشقة في أعمال الدعارة، وفي يوم الواقعة حضر المتهم الأول في القضية برفقة شخصين آخرين، وكذلك حضر المجني عليه برفقة ثلاثة أشخاص آخرين، وفجأة سمع شجاراً بين المتهم والمجني عليه، بدأ بمشادة كلامية، ثم رمى المجني عليه زجاجة مياه على الجاني، فتدخل لفض الشجار بينهما، لكن توجه المتهم إلى المطبخ وأحضر سكيناً ثم طعن القتيل، وتوجه إلى الحمام وغسل يديه وملابسه، وغادر الشقة برفقة أصدقائه.

وذكر المتهم الثاني الذي يدير الوكر أنه أخرج الفتيات من الشقة، ثم اتصل بصديق له ليساعده في نقل الجثة، وأحضر كرتونة وعربة تسوق ووضع الجثة فيها، ولاحظ أن الشخص الذي يسكن في الشقة المجاورة انتبه إليهما، فخافا من أن يتم كشف أمرهما ففرا هاربين.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم القبض لاحقاً على جميع المتهمين الذين وجدوا في الشقة وقت الجريمة، ثم أعِد كمين للقاتل بعد تحديد مكانه أسفل جسر آل مكتوم، وبسؤاله أفاد بأنه حضر إلى الدولة قبل يوم من الواقعة عبر مطار أبوظبي، وحضر إلى دبي للقاء صديق له، وتناول العشاء معه برفقة شخص آخر، ثم أبلغ صديقه بأنه يرغب في التوجه لعمل مساج.

وذكر المتهم بالقتل أنه كان ينتظر في صالة الشقة حين خرج المجني عليه وسبه دون سبب، فغضب ورد عليه، فضربه المتوفى بزجاجة ماء، ما أثار انفعاله، فتوجه إلى المطبخ وأحضر سكيناً وطعنه، ثم استحم بملابسه، وغادر الشقة متوجهاً إلى سكن صديقه، وغيّر ملابسه، وتوجه إلى منطقة العبرات بشارع آل مكتوم، وبقي هناك حتى ألقي القبض عليه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول ارتكاب جناية القتل العمد، فيما وجهت إلى المتهمين الثاني والثالث ارتكاب جناية الشروع في إخفاء جثة قتيل، وإلى بقية المتهمين تهماً متعلقة بممارسة الدعارة.