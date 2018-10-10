اتهام خادمة بسرقة شعر مخدومتها وابنتها وشقيقتها

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة خادمة دأبت على تصوير مخدومتها وشقيقتها وابنتها وإرسال صورهن إلى زوجها، كما سرقت منهن أموالاً ومجوهرات بنحو 40 ألف درهم شملت إسوارة فاخرة قيمتها 24 ألفاً و800 درهم، كما تبين أنها تجمع شعر مخدومتها وشقيقتها وابنتها وتحتفظ به في دولابها، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي.

وقالت المجني عليها أوروبية تبلغ من العمر 40 عاماً، إن المتهمة تعمل خادمة لديها، وعثرت على هاتف محمول بحوزتها وبتفتيشه عثرت على تحويلات مالية عن طريق محال الصرافة، بالإضافة إلى صور عائدة لها وشقيقتها وابنتها، وبالاستفسار منها ذكرت أنها سرقت منها 8000 درهم، كما التقطت صوراً شخصية لها وأرسلتها إلى زوجها، مبررة ذلك بأنها تحبهم وأرادت مشاركته شعورها.

كما اكتشفت المجني عليها أن المتهمة جمعت الشعر العائد لأفراد أسرتها في دولابها، وسرقت منقولات ذهبية أخرى اشتملت على ساعة «كارتير» وحلق «فيرساتشي». وأقرت المتهمة في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بسرقة تلك المبالغ والمجوهرات وسلمتها إلى صديق لها يعمل مزارعاً بغرض تحويلها إلى موطنها، كما اعترفت بتصوير أفراد الأسر وإرسال الصور إلى زوجها.

إلى ذلك، أحالت النيابة العامة في دبي خادمة أخرى تبلغ من العمر 41 عاماً سرقت من مخدوميها 4000 درهم وطقم ذهب قيمته 7000 درهم، وقال المجني عليه (موظف إماراتي)، إن زوجته أبلغته بأن الخادمة غادرت المنزل ولا تردّ على اتصالاتها الهاتفية، وتبين أنها هربت بعد أن سرقت 4000 درهم ومجوهرات من المنزل، واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة بسرقة مبلغ 700 درهم.