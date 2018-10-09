10 سنوات سجناً لطالب هرّب مخدرات لصديقه

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 أعوام بحق طالب آسيوي يبلغ من العمر 21 عاماً بتهمة تهريب خمسة كيلوغرامات من الماريغوانا، وحاول نفي التهمة عن نفسه، وقال باكياً في المحكمة «لم أكن أعرف شيئاً عن محتوى الحقيبة التي تحوي المخدرات، إذ أعطاها لي أحد معارفي وطلب توصيلها إلى صديق له في دبي».

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن المتهم وصل إلى مطار دبي في شهر مارس الماضي، وأثناء مرور حقائبه بأجهزة الفحص اشتبه أحد المفتشين في أحدها، فقام بتفتيشها يدوياً ليكتشف ثلاث عبوات مخفاة داخل حقيبة سفره تحتوي على خمسة كيلوغرامات و453 غراماً من الماريغوانا، فتمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي، وخضع للفحص الطبي من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي وتم التأكد من عدم تعاطيه المخدرات.

وقال الطالب المتهم وهو يبكي بحرارة أمام هيئة المحكمة، إنه لم يعرف بوجود المخدرات في حقيبته إلا في مطار دبي، وذلك نتيجة ثقته بالشخص الذي أعطاه الحقيبة لتوصيلها إلى صديق له في دبي، مشيراً إلى أنه أخبره بأن ذاك الصديق سيتولى توصيله إلى منزله كنوع من تقدير الجميل، لكن أدانته المحكمة وقضت بسجنه 10 سنوات بالإضافة إلى 50 ألف درهم غرامة والإبعاد عن البلاد بعد قضاء فترة العقوبة.