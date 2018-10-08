متحرش بطفلة طلب العفو فضاعفت "استئناف دبي" عقوبته

المصدر: محمد فودة - دبي

ضاعفت محكمة الاسئناف في دبي الحكم بحق عامل تحرش بطفلة خليجية داخل سوبر ماركت من الحبس ستة أشهر إلى عام مع الإبعاد.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي فإن المتهم تعقب الطفلة البالغة من العمر 13 عاماً داخل المتجر ثم احتضنها من الخلف ولمس مناطق حساسة من جسدها، وأفاد خلال استجوابه من قبل شرطة دبي بأنه لم يتعمد ذلك ولكن لمسها بالصدفة.

وقالت المجني عليها إن الواقعة حدثت في حوالي الساعة الخامسة مساء حين كانت تتسوق برفقة والدها في منطقة نايف، ثم فوجئت بشخص يحتضنها ويهرب سريعاً بعد أن تحسس جسدها فاخبرت أمها بذلك وهي ترتجف من الخوف.

وقالت أمها إن ابنتها كانت تتجول بمفردها بين ممرات المتجر الكبير فيما كانت الأم بمنطقة أخرى وفجأة هرولت نحوها وملامح الرعب ترتسم على وجهها، ثم أخبرتها بما حدث، وطلبت من إدارة المتجر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة تفصيلياً منذ لحظة مراقبة الفتاة من قبل المتهم وتعقبها ثم احتضانها ولمسها قبل أن يفر من المكان.

من جهتها تحركت شرطة دبي إلى موقع البلاغ وحددت هوية المتهم ثم ضبطته، وحاول الإنكار في البداية ثم أقر بجريمته أمام المحكمة مشيراً إلى أنه أخطأ وطلب العفو لكن أدانته محكمة الجنايات وقضت بحبسه ستة أشهر فاستأنف ضد الحكم لتضاعف محكمة الاستئناف الحكم إلى الحبس عام ثم الإبعاد.