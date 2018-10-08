10 سنوات سجن لطالب بكى داخل "جنايات دبي"

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 أعوام بحق طالب من جنسية دولة آسيوية يبلغ من العمر 21 بتهمة تهريب 5 كيلو غرام من الماريغوانا، وحاول الطالب نفي التهمة عن نفسه وقال باكياً في المحكمة لم أكن أعرف شيئاً عن محتوى الحقيبة التي تم ضبط المخدرات بها، إذ أعطاها لي أحد معارفي وطلب توصيلها إلى صديق له في دبي.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن المتهم وصل إلى مطار دبي في شهر مارس الماضي، وأثناء مرور حقائبه بأجهزة الفحص اشتبه أحد المفتشين في أحدها، فقام بتفتيشها يدوياً ليكتشف ثلاث عبوات مخفاة داخل حقيبة سفره تحوي 5 كيلو و453 غراماً من الماريغوانا، فتم إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي، وخضع للفحص الطبي من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي وتأكد عدم تعاطيه المخدرات.

وقال الطالب المتهم وهو يبكي بحرارة في المحكمة إنه لم يعرف بوجود المخدرات في حقيبته إلا في مطار دبي، وذلك نتيجة ثقته في الشخص الذي أعطاه الحقيبة لتوصيلها إلى صديق له في دبي، مشيراً إلى أنه أخبره بأن ذاك الصديق سوف يقوم بتوصيله إلى منزله كنوع من تقدير الجميل، لكن أدانته المحكمة وقضت بسجنه 10 سنوات بالإضافة إلى 50 ألف درهم غرامة والإبعاد.