شرطة أبوظبي تحذِّر من شحن الهــواتف أثناء النوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي الجمهور من ترك الهواتف النقالة في الشاحن طوال الليل، إذ أكدت أهمية التوقف عن هذا السلوك كأحد إرشادات الوقاية من الحرائق التي تنشب في المنازل.

كما دعت إلى أهمية إطفاء السخانات ليلاً، وعند عدم الاستخدام، والتأكد من غلق مفاتيح الأفران وأسطوانات الغاز، وإغلاق مراوح شفط الهواء في دورات المياه أو المطابخ قبل النوم.

كما دعت أفراد الجمهور إلى تركيب أجهزة كاشف الدخان في المنازل، وصيانة معدات الإطفاء باستمرار. وكان ثمانية مواطنين من أسرة واحدة توفوا، الأسبوع الماضي، في حادث حريق وقع في فيلا، وذكرت شرطة أبوظبي أن نتائج الفحوص الفنية والمعاينة أثبتت أن سبب الحريق نتج عن عطل كهربائي طارئ بالدوائر والتمديدات الكهربائية الممتدة في الصالة الرئيسة بالفيلا.