عامل يقتل زميله في السكن بسبب «شاحن هاتف»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أسفر خلاف على «شاحن هاتف» نشب بين شخصين يتشاركان غرفة، عن مقتل أحدهما.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة الاستئناف في أبوظبي، إلى نشوب الشجار عقب تناول المتهم والمجني عليه (آسيويان) مشروبات كحولية خلال وجودهما في غرفتهما، حيث شغّل المجني عليه أغاني على هاتفه، وعند نفاد البطارية فصل هاتف زميله عن الشاحن، وأوصل هاتفه به، إلا أن المتهم رفض السماح له باستخدام شاحنه، فنشب بينهما شجار بالأيدي تطور حتى أمسك المتهم بسكين مطبخ، وطعن به المجني عليه طعنتين، متسبباً في مقتله.

وخلال نظر القضية، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، موضحاً أنه كان في حالة عدم إدراك نتيجة تناوله مشروبات كحولية، مطالباً بمنحه فرصة التواصل مع أولياء الدم لمحاولة الحصول على عفو منهم، مقابل حصولهم على الدية الشرعية.