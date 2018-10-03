10سنوات سجناً لسائح بعد شهرين من «البراءة»

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الاستئناف في دبي بسجن سائح آسيوي 10 سنوات، لإدانته بتهريب نحو أربعة كيلوغرامات من «الماريغوانا» داخل حقائب بلاستيكية، أخفاها في حقائب سفره. ويأتي الحكم بعد شهرين من حصولالمتهم على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن مفتشة في جمارك دبي اشتبهت في المتهم أثناء دخوله عبر مطار دبي، فسألته عما إذا كان يحمل أي ممنوعات في حقائبه، فنفى ذلك، فطلبت المفتشة من زميلها تفتيش حقائبه، لتعثر فيها على أكياس بلاستيكية بداخلها «ماريغوانا» ملفوفة بشريط لاصق دسها تحت ملابسه، فأنكر الرجل معرفته بها، وادعى أن شخصاً في بلاده أعطاه تلك الأكياس لتسليمها إلى صديق له في دبي، مؤكداً عدم نيته تهريبها أو ترويجها.

وقضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة الرجل، لكن استأنفت النيابة العامة ضد الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بسجنه 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم. وفي قضية أخرى، قضت محكمة الاستئناف في دبي بسجن آسيوي سبع سنوات، بتهمة محاولة تهريب كمية من المخدرات داخل لحوم، بعد أن طعنت النيابة العامة ضد حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم. وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم ضبط في مطار دبي وبحوزته نحو 3748 حبة مخدرات من نوع «امفيتامينات»، وأفاد بأنه كان في مطار بلاده قادماً إلى دبي، والتقى رجلاً هناك طلب منه حمل صندوق إلى صديق في الإمارات، فوافق، دون أن يعلم بمحتوى الصندوق.

وقال مفتش بالجمارك في تحقيقات النيابة إن زميلاً له على جهاز التفتيش اشتبه في صندوق داخل حقائب المتهم، فأوقفاه في المكان المخصص لذلك، وأخذ منه جواز سفره احترازياً، وسأله عن محتوى الصندوق، فذكر أنه شرائح لحم «سجق»، وأصر على عدم وجود أي مواد ممنوعة بحوزته، فقام بفتح الصندوق وتفيش محتوياته، فعثر على كيس بلاستيكي مخبأ داخل اللحم، يحوي حبوباً حمراء، تأكد لاحقاً أنها مخدرات.

وأكد المتهم أمام محكمة الجنايات عدم معرفته بمحتوى الصندوق، فقضت ببراءته، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، وقضت بسجنه سبع سنوات والإبعاد وغرامة 50 ألف درهم.