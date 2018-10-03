خليجية تتهم شقيقها بسبها ومحاولة طردها من البيت

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أقامت (ف.ا)، خليجية، دعوى أمام محكمة الجنح في الشارقة، بحق شقيقها، تتهمه بمحاولة طردها من البيت، وسبها بألفاظ غير لائقة ومعيبة، لافتة إلى أنه مدمن، ومعتاد على شرب الخمر.

وحضرت الشاكية إلى محكمة جنح الشارقة، وأكدت أنها تسكن مع أخيها ووالدتها في منزل ورثوه عن والدها، مشيرة إلى أن شقيقها يحاول إجبارها على الخروج من المنزل، ويطردها باستمرار منه، كونه يحب الجلوس وحيداً، بسبب اعتياده على شرب الخمر.

وتابعت أنها تتلقى إهانات كثيرة من شقيقها أمام والدتها المسنة، التي لا تستطيع التدخل وحل المشكلة بينهما، لكبر سنها، لافتة إلى أنها لجأت إلى القضاء بعد العديد من المحاولات معه لحل الخلاف بينهما بخصوص خروجها من المنزل، إذ إنها لا تستطيع الذهاب إلى مكان آخر للعيش فيه. وطلبت من الهيئة القضائية محاكمة شقيقها على سبه لها، ومحاولة طردها من المنزل، مشيرة إلى أنها لا يمكنها التصالح مع شقيقها، وتريد أن تكمل الإجراءات القانونية لأخذ حقها وإرجاع كرامتها. وبسؤال المحكمة للشاكية عن إمكانية التصالح، رفضت ذلك، كون شقيقها تلفظ بألفاظ تسيء إلى سمعتها، ولا تقبل أي امرأة سماعها، وبسؤال المحكمة لها عن وجود شهود للإثبات، قالت إن الشاهدة الوحيدة والدتها، ولا تستطيع الحضور إلى المحكمة لكبر سنها، وسوء حالتها الصحية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى 15 من أكتوبر الجاري لاستدعاء المتهم وسماع أقواله.