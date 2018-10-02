الحبس 6 أشهر والإبعاد لسائق تحرش براكبة

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الاستئناف في دبي بحبس سائق سيارة أجرة ستة أشهر والإبعاد، بتهمة التحرش براكبة، ملغية حكم محكمة الجنايات ببراءة السائق من التهمة.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إن الواقعة حدثت حين ركبت مع السائق برفقة صديقين لها، وفوجئت به يلمسها بطريقة مخلة حين كانت تجلس إلى جواره، بعد أن أقلها من مول الإمارات.

وأضافت أن السائق طلب منها الجلوس بجانبه حتى تدله على العنوان، مشيرة إلى أنه بدأ في الحديث معها، ثم تعمد لمسها، فأبعدت يده، لكنه عاود التصرف بالطريقة ذاتها. وأشارت إلى أن المتهم تمادى في تصرفاته، فأخبرت حراس الأمن، فاحتجزوا السائق، ثم أبلغوا الشرطة.