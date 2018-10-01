اتهام عربي بهتك عرض طفلة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلسة اليوم، قضية عربي "ستيني" ، متهم بهتك عرض فتاة قاصر في منطقة خاصة بالألعاب في أحد الفنادق عبر ملامسة أماكن حساسة من جسدها، فيما أنكر المتهم خلال دفاعه عن نفسه ارتكاب الجريمة.

وأوضح المتهم لهيئة المحكمة أنه في زيارة لأبوظبي لمدة 10 أيام، حيث أنه يسكن في أحد الفنادق، وأثناء تنزهه في برهة الفندق جاءت إليه الفتاة وطلبت منه أن يذهب بها إلى منطقة الألعاب، مشيراً إلى أنه رافقها إلى هناك بدافع الأبوة لتمضي بعض الوقت في التسلية حيث أنها في عمره يماثل عمر بناته، مؤكداً على أنه لم يرتكب أي جرم ولم يتعرض بأي شكل من الأشكال إلى الفتاة خاصة وأن عمره يصل إلى 60 عاماً، ومريض ولديه عدد من الأبناء، كما طالب بتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة للتأكد من مصداقيته، فيما قدم والد المجني عليها الذي حضر جلسة المحاكمة، صحيفة الإدعاء بالحق المدني مطالباً بالتعويض المدني المؤقت.